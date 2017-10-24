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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte gece yarısından sonra etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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