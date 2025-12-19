İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi
İzmir'in Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde gece saatlerinde sokaklara dev domuz sürüleri indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ve caddelerde özgürce dolaşan yaban domuzları, artık kentin doğal bir parçası gibi görülmeye başlansa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, özellikle sokaklara bırakılan mamaların ve yemek artıklarının domuzları şehir merkezine çektiğini belirtirken; yetkililerden kalıcı önlemler bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA