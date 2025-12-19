Google Haberler

İzmir'de yaban domuzları sürü halinde yerleşim yerlerine indi 

İzmir'in Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde gece saatlerinde sokaklara dev domuz sürüleri indi. Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ve caddelerde özgürce dolaşan yaban domuzları, artık kentin doğal bir parçası gibi görülmeye başlansa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, özellikle sokaklara bırakılan mamaların ve yemek artıklarının domuzları şehir merkezine çektiğini belirtirken; yetkililerden kalıcı önlemler bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Video Haberler
Hatay’da 40 yıl hapisle aranan firari gardıropta yakalandı
Kozmetik ihracatı 1,7 milyar dolara koşuyor
TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü
Dünyanın en yüksek 2.dağına tırmanıp tarihe geçen Türk kadın dağcı o anları anlattı
İran'da güvenlik kontrol noktasına silahlı saldırı: 3'ü polis 4 ölü
Karabük’ün yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Yozgat'ta mevsimler şaştı: Çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı
Bursa'da ortaokul öğrencisine şiddet!
Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı
Gülşah Durbay'a veda... Gözyaşları sel oldu
CHP, 6 ay içinde Manisa’da ikinci kez aynı acıyı yaşıyor
