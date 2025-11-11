İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir’in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarıların ardından sabah saat 09.00 itibarıyla bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Dikili’de kurulan pazar yerinde esnaf, şiddetli yağıştan tezgahlarını korumak için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Yağışın etkili olduğu ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji’den yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki iki saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.