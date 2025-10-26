Google Haberler

İzmit'te çay ocağında silahlı saldırı! O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir çay ocağında silahlı saldırı meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, çay ocağında oturan grubun yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
James Bond filmlerini aratmayan kaza! Kaldırımdan sekip havalandı, anıta çarpıp alev topuna döndü
James Bond filmlerini aratmayan kaza! Kaldırımdan sekip havalandı, anıta çarpıp alev topuna döndü
Foça’da sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada
Foça’da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada
Karadeniz'de balık bolluğu: Bir limandan 10 günde 721 ton hamsi çıkarıldı!
Bir limandan 10 günde 721 ton hamsi çıkarıldı!
Yabancı plakalı TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet saçtı! Yükler yola saçıldı
Yabancı plakalı TIR Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet saçtı! Yükler yola saçıldı
Bursa'da film gibi kovalamaca: İzinli bekçi, motosikletliyi havada yakaladı
Bursa'da film gibi kovalamaca: İzinli bekçi, motosikletliyi havada yakaladı
Yokuş aşağı kayan İSKİ tankeri resmen dükkana saplandı!
Yokuş aşağı kayan İSKİ tankeri resmen dükkana saplandı!
Akıllara durgunluk veren kaza! Motosiklet otobüse çarptı, 25 kişi öldü
Akıllara durgunluk veren kaza! Motosiklet otobüse çarptı, 25 kişi öldü
İnşaattan fırlayan şarapneller dehşet saçtı! "Kontrollü" yıkım anları saniye saniye kaydedildi
İnşaattan fırlayan şarapneller dehşet saçtı! "Kontrollü" yıkım anı kamerada
Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı
Sarkozy'nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti! Görüntüler canlı yayında paylaşıldı
Gökçeada’da sağanak felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, 5 bölgede heyelan
Gökçeada’da 5 bölgede sel ve heyelan
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı
Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu
Facia saniyelerle atlatıldı! Dağdan kopan dev kaya paniğe neden oldu