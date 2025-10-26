İzmit'te çay ocağında silahlı saldırı! O anlar kamerada
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir çay ocağında silahlı saldırı meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, çay ocağında oturan grubun yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA