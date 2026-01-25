İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık yaşadı: İşte o anlar...

Çarşamba günü 97 yaşında yaşamını yitiren duayen sanatçı Haldun Dormen için Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde endişe yaratan anlar yaşandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sırasında törene katılan usta oyuncu İzzet Günay, aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Gülben Ergen ve Erol Evgin müdahale etti

91 yaşındaki Günay’a ilk müdahale, yanında bulunan sanatçı dostları tarafından yapıldı. Gülben Ergen ve Erol Evgin, Günay’ı ambulansa kadar eşlik ederken, eşi İpek Günay ise çevredeki kişiler tarafından sakinleştirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin açık olduğu öğrenildi.