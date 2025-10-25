James Bond filmlerini aratmayan kaza! Kaldırımdan sekip havalandı, anıta çarpıp alev topuna döndü
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na vurdu. Anıta çarpan araç yola savrularak alev topuna döndü. Aksiyon filmlerini aratmayan kazada 2 kişi yaralanırken kaza görüntüleri anbean bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp havalandıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na çarptı. Anıttan yola savrulan araç, düştüğü yolda ters dönerek alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na vurduktan sonra yola savruldu ve alev aldı.
Kazada sürücü B.Y. ile yanında bulunan Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kaldırıma çarpıp havalandığı, ardından anıta vurup yola savrulduğu ve ters döndüğü anlar yer aldı.