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Jandarma İHA'larla teröristlerin ensesinde

Jandarma, havadan gözetleme, keşif ve hedefi vurma imkanlarını arttırdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) terör örgütlerine nefes aldırmıyor.
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