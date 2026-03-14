K2 Kamikaze İHA sahnede: Akıllı sürü otonomisiyle formasyon uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), otonomi ve yapay zekâ tabanlı sürü yeteneklerini ortaya koyan testlerle sahneye çıktı. Maliyet etkin savunma çözümleri geliştirme stratejisi kapsamında Baykar’ın öz kaynaklarıyla geliştirilen platform, çoklu operasyon kabiliyetleri ve gelişmiş algoritmalarıyla dikkat çekti.

Dün ve bugün gerçekleştirilen uçuş testlerinde toplam 5 adet K2 Kamikaze İHA görev aldı. Yapılan testlerde platformun otonom uçuş, sürü koordinasyonu ve formasyon kabiliyetleri başarıyla sergilendi.

Saros semalarında formasyon uçuşu

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan K2 Kamikaze İHA’lar, iki gün boyunca Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen testlerde farklı formasyon dizilimlerini başarıyla icra etti.

Testler kapsamında hava araçları gökyüzünde “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” formasyonu gibi farklı dizilimlerde uçuş gerçekleştirdi. Yapay zekâ destekli sensör ve yazılımlar sayesinde her bir platform sürü içindeki konumunu otomatik olarak belirledi ve görev süresince formasyon düzenini hatasız şekilde korudu.

K2 Kamikaze İHA’ların ayrıca “Turan” ve “duvar” formasyonu gibi daha karmaşık dizilimleri de uygulayabildiği belirtildi.

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi

Gelişmiş yapay zekâ algoritmalarıyla hareket eden K2 platformu, literatürde “feda edilebilir” olarak tanımlanan kamikaze İHA sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor.

Projenin Ar-Ge sürecinde bir sonraki aşamada, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanılabilen versiyonların geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede platformun operasyonel verimliliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Maliyet etkin savunma konsepti

Baykar’ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA projesiyle yüksek maliyetli mühimmat kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesiyle kritik hedeflerin maliyet etkin şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Geliştirilen sistemin, sürü halinde hareket edebilen yapısı sayesinde modern savaş sahasında yüksek etki gücü ve operasyonel esneklik sunması bekleniyor.