Kabil Havalimanı'nda Taliban'dan kaçış izdihamı!
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkedeki tahliye operasyonları hız kazandı. Operasyonların yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda adeta izdiham yaşanırken, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtiliyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı.
Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.