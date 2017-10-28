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Kadıköy'de bir kadın aracında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de aracının içindeki bir kadın kimliği belirsiz kişi tarafından silahla öldürüldü.
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