Kadın girişimcinin hikayesi: Bankacılığı bıraktı, tarıma başladı

Ailesine ait 450 bin metrekarelik bahçe ve tarlada çalışmaya başlayan Avcı, bir süre tek başına hem ürün yetiştirdi hem de elde ettiği ürünleri sosyal medya üzerinden sattı.

Kiraz, vişne, kayısı, elma, ayva, üzüm gibi birçok meyvenin dışında sebze üretimine de geçen kadın girişimci, domates, biber, patlıcan, salatalık, dolmalık biber, taze fasulye başta olmak üzere mevsimine göre üretilebilecek tüm ürünleri yetiştirmeye başladı.

Avcı, AA muhabirine, şehir dışı taleplerinin de gelmesi üzerine hayalinin üstünde bir başarı elde ettiğini anlattı.

Çocukluğunun kiraz ağaçları arasında geçtiğini dile getiren Avcı, "Ürettiklerimizi babam toptan satıyordu. Bazen iş yerine arkadaşlarıma kiraz götürüyordum, çok beğeniyorlardı. Ürünümüzü kendi imkanlarımızla tanıtıp son tüketiciye ulaştırmamız gerektiğini düşündüm ve bankacılığı bıraktım. Perakende olarak internette ürettiklerimi satmaya başladım." dedi.