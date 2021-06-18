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"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları: Ankara

"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları bu panelinde Ankara'da buluştu.

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DFDS & Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen "Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları bu panelinde Ankara'da buluştu.

Panel Katılımcıları;
Dünya Gazetesi (NBE) YKB Hakan Güldağ , DFDS Özlem Dalga, Kagider YKB Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Kayahan Hidrolik YK Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi A.Ş. Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Filiz Akkaş oldu.

 

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