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"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları | Bursa

DFDS & Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen "Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları paneli Bursa’da

DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Hakan Güldağ'ın ve DSDF Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga moderatörlüğünde düzenlenen panelde katılımcılar;

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel
Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir
DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa

 

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