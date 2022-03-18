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Kadın İçin Taşıyoruz Anadolu Buluşmaları | Denizli

DFDS & Dünya Gazetesi iş birliğinde düzenlenen “Kadın İçin Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları paneli Denizli’de

DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin katılımcıları;

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, TİM Kadın Konseyi Üyesi Mukaddes Başkaya oldu

 

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