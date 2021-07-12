"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları – İzmir
DFDS & Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen "Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları paneli İzmir'de.
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Programa; Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, DFDS Moderatör Özlem Dalga, Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Simurg Tasarım Mukadder Özden, Dirinler Makine Yönetim Kurulu Üyesi Feyzan Dirin katıldı.
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