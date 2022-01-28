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'Kadın İçin Taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | İzmir

DFDS & Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen "Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları paneli İzmir'de

DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Hakan Güldağ'ın ve DSDF Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga moderatörlüğünde düzenlenen panelde katılımcılar;

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar
İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci
Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu
DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa

 

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