“Kadın İçin Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları - KAYSERİ

DFDS firmasıyla Dünya Gazetesi’nin ortaklığında hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi kapsamında, Dünya Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarında yayımlanan Anadolu Buluşmaları programı bu hafta Kayseri’deydi.

Gazeteci Hakan Güldağ’ın ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünü yaptığı programa; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KADİGER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DEİK İcra Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, TİM Kadın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ve SEFES Mobilya ortaklarından Şafak Çivici konuk oldu.

“50 kadın girişimciye destek olduk”

50 kadın girişimciye ücretsiz bir şekilde 2 konteyner ve 1 yıl süreyle yaşıma desteği sunduklarını belirten DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga, “Kadın için Taşıyoruz projesinde biz KAGİDER’in de desteğiyle kadın girişimcilere taşıma desteği veriyoruz. Proje kapsamında 50 kadın girişimciye ücretsiz bir şekilde 2 konteyner ve 1 yıl süreyle taşıma desteği sunuyoruz. Şu ana kadar 7 kadın girişimcinin ürününü Avrupa’ya ve Afrika’ya taşıdık” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 5 milyar dolar”

Kayseri’nin ticaret alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri 6 bin yıllık tarihi olan, 4 bin 500 yıldır ticaret yapılan ve 100 yıldır üretim yapılan bir şehir. 2021 yılı için hedefimiz 3 milyar dolar. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen, ihracatımız ufak bir artış göstererek 2.6 milyar dolar seviyesindeydi. Havaalanı genişletilmesi, hızlı tren gibi birkaç isteğimiz var. Bunları kullanmaya başladıktan sonra, hedefimiz 5 milyar dolar olacak. Programa katılanlara çok teşekkür ediyorum. Rol model olmak kolay değil, buradaki herkes birer rol model. İnsanlar böyle programları görünce “Ben de yapabilirim” diyor ve kendisine göre bir hedef koyuyor. Bir anekdot paylaşayım, 9 yaşında Alya adında kız bir torunum var. Bana, “Ben büyüyünce Ticaret Odası Başkanı olacağım diyor.

E-ticaret konusunda konuşmacılarımız güzel şeyler söyledi. Biz de göreve geldiğimiz günden beri, 3 yıldır onlarca e-ticaret eğitimi verdik. Her yaptığımız eğitimde de üreticilerimize, “Lütfen ürünlerinizi online ortama taşıyın. E-ticaret her geçen gün üzerine koyarak gidiyor” dedik. E-ticaret 10 yılda alacağı yolu, pandemi döneminde kat etti. Ülkemizin rakamlarına baktığımızda, 2019 yılında 20 milyar TL olan e-ticaret, 2020’de 226 milyar TL’ye çıkmış. 2021 yılı içerisinde 400 milyar TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda e-ihracatımıza baktığımız zaman hemen hemen 1 milyar dolara geliyor” dedi.

“Kadınların yeni dünyadaki rolü vazgeçilmez”

Kadınların iş dünyasındaki önemine vurgu yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Kadın ihracatçıların özellikle bilgiye erişimi ve finansmana ulaşım konusunda önlerini açmak çok çok kıymetli. Biz bu noktada, ihracatı arttırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bu projemiz somut bir örnek diye düşünüyorum. Kadın için taşıyoruz. DFDS firmasıyla birlikte oluşturduğumuz akademimiz de var. Dünyada ve Türkiye’de güçlü bir ekonomik toparlanma olacağına ve bu sürece kadınların dahil edilmesinin şart olduğunu düşünüyorum." dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Kadınların sürece verecekleri katkı ve yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez. Bu doğrultuda kadınlara verilecek bu ve bunun gibi desteklerin mutlaka arttırılması gerekiyor. Cinsiyetler arasında fırsat eşitliğinin kollanması gerektiğine inanıyorum. KAGİDER olarak şunu biliyoruz ki yüksek katma değerli ekonominin, ihracatla bire bir ilişkisi var. Dolayısıyla biz hem bilgiye ulaşım, hem mentorluk hem benzeri unsurlarda kadın girişimcileri desteklerken dış parazlara açılımlarını da hedefleyen çalışma programlarımızı da DFDS ile sürmeye devam edecek” dedi.

“TİM, 1.5 yılda iyi işler başardı”

TİM Kadın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, Türk toplumunun girişimcisine sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, “İsmail Başkanım (Gülle) göreve gelmek için kolları sıvadığında, yapılacak işler listesinin bir yerlerinde "Ben TİM Başkanı olursam, TİM Kadın Konseyi'ni kuracağım" diye yazmıştı. Biz de "Başkanım biz bunu size hiç unutturmayız" demiştik. Kurduk, 1,5 yıl oldu. Kadın girişimci ve çalışan sayılarını artıracağız. Kadın konusunda bir şey yapmak istediğinizde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Son 10 yılda çok iyi noktalara geldik. Bu gayretlerin çığ gibi büyüyen bir ekosisteme dönüştüğünü görüyorum. Ufacık bir dokunuş bile kadın girişimcilerin hayatında çok önemli sonuçlar doğuruyor." dedi.

TİM Kadın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe "TİM Kadın Konseyi'ne ulaşan girişimcilere yolculuklarında her birimimizle yardımcı oluyoruz. 1,5 yılda çok iyi bir yere geldik. KAGİDER ve TOBB da önemli destekler verdi. Kadınların iş hayatı olması gerektiğini ilkokul seviyesinde eğitimde çocuklara öğretmek gerekiyor. Tezmaksan'dan Yalçın Paslı meslek liselerine gidiyor ve onlara iş hayatını anlatıyor. Bir kız çocuğu kısık sesle "Kadın sanayici olmaz mı?" diye soruyor. Bunun üzerine Yalçın Paslı 20-30 kadın sanayiciyle bir araya gelerek Kadın Sanayici kitabını hazırlıyor. Girişimciliğin başlangıç noktası özgüven, bu olmadan hiçbir şey olmuyor. Fakat bir tek özgüven olduğunda, sayılarımız bu kadar az oluyor. Esasında girişimci sayısının arttığı ülkelere bakarsanız, bunun bir ekosistem olduğunu görüyorsunuz. Türkiye’deki girişimci sayısı artarsa, biz buradaki kadın sayısını arttırmaya çalışırız. Bu programlar bu yüzden önemli, Türk toplumunun girişimcisine sahip çıkması gerekiyor. ” dedi.

“Tamamen sıfırdan başladım”

İhracatçılığa başladığında herhangi bir sermayesi olmadığını belirten DEİK İcra Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, “Memur bir ailenin kızıyım. Tamamen sıfırdan başlayarak ihracatçı oldum. 3 yıl profesyonel olarak çalıştıktan sonra ilk girişimciliği yaptım. Yatağın satış kanalında inovasyon yaptığımızı düşünüyorum. Kayseri-Nijerya arasında çelik kapı ticaretinin köprüsünü kurdum. Tanzanya'da bir firma benden yatak kumaşı istedi. Onu satamadık ama bu işe girmiş oldum. Yatak üreticilerine karma konteynerle hizmet veren bir firma haline geldik. BRN 100 milyonları bulan ihracata ulaştı." dedi.

DEİK İcra Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, “Marka olacağım diye bir yarışa girmedim. İhracat odaklı başladım. Navlun maliyetini düşürmenin yanında online ticaretin artacağını öngördük. Yatakların paketleme ve lojistik maliyetini düşüren önemli firmalardan biri olduk. Kayseri'de 3 tane fabrikamız var. Pandemide büyümemiz hızlı oldu. Avrupa'da ve Amerika'da doğu yakasında başladık. Gelecek sene Batı yakası için de planlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da depo tesis edilirse, ihracata faydalı olur”

Pandemi döneminde Almanya’da mobilya satışlarının arttığını vurgulayan Sefes’in kurucu ortağı Şafak Çivici, “Sefes 1997'de kurulan bir şirket ve gururla söylüyorum; önümüzdeki yıl 25. yılını kutlayacak. Şirketimizde 3 ortağız. Türkiye’deki önemli mobilya markalarımızın yüzde 90'ı Kayseri’de. Döviz ve hammadde fiyatlarının artması özellikle mobilya sektöründe önemli sorun teşkil ediyor. Konteyner sıkıntısı had safhada. İnşallah DFDS bu konuda yardımcı olacaktır." dedi.

Sefes’in kurucu ortağı Şafak Çivici, “Avrupa'da mobilya satışları pandemide patladı. Buralara belki merkezi depo tarzında yerler tesis edilebilirse bütün ihracatçılarımıza faydası olacaktır. Rıfat Bey (Hisarcıklıoğlu) "Kuruyorum Kadın Girişimciler Kurulu'nu dedi. Ne yönetmelik vardı ne bir şey vardı. Oda başkanları "Nereden çıktı bu kadınlar başımıza" diyordu. 365 oda ve borsanın yönetim ve meclislerinde sadece 49 kadın vardı. Çok iyi bir yol aldık ve şu an çok daha iyi bir yerdeyiz” dedi.