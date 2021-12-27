'Kadın için taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | Mersin
DFDS & Dünya Gazetesi işbirliğinde düzenlenen "Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları paneli Mersin'de
DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Sn; Hakan Güldağ'ın ve DSDF Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga moderatörlüğünde düzenlenen panelde katılımcılar;
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası YKB Ayhan Kızıltan
UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arıç Şirketler Grubu YKB Rıdvan Arıç
TAT Bakliyat A.Ş Genel Müdürü Tuba Memiş
DSDF Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa