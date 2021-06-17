  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen çılgın projeler

Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen çılgın projeler

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu oldu.

İyi Bir Dünya her perşembe saat 16.00'da Dünya Gazetesi youtube hesabında canlı yayında.

DÜNYA Gazetesi Youtube kanalına abone olun 👇
🌐https://www.youtube.com/c/dunyagazetesi?sub_confirmation=1

DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin:
Facebook 🌐 https://www.facebook.com/dunyagazetesi/
Twitter 🌐https://twitter.com/dunya_gazetesi
Instagram 🌐 https://www.instagram.com/dunyagazetesi/
Linkedin 🌐 https://www.linkedin.com/company/dunyagazetesi
Telegram 🌐 https://t.me/dunya_gazetesi

Diğer Videolar
"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları: Ankara
Veri Odaklı Dönüşüm
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
"ABD Merkez Bankası (Fed) Sürpriz Yaptı"
Erdoğan - Biden Görüşmesi Sonrası Ekonomik İlişkiler Ne Olur?
Yeşil Mutabakat ve Kobi'ler
TİM Başkanı Gülle: İhracat birim değerimiz 2 doların üzerine çıkacak
Ekonomide Gözler Erdoğan-Biden Görüşmesinde