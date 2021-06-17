Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen çılgın projeler
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu oldu.
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu oldu.
İyi Bir Dünya her perşembe saat 16.00'da Dünya Gazetesi youtube hesabında canlı yayında.
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