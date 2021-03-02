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Kadınlar ekonomiye nasıl güç katacak?

Türkiye’nin Kadın Liderleri Ödül Töreni öncesinde düzenlenen “Kadınlar Nasıl Bir Ekonomi İstiyor?” başlıklı panelde, kadının ekonomide ve sürdürülebilir kalkınma sürecinde üstlendiği rol masaya yatırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Moderatörlüğünü Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası’nın üstlendiği panelin “Kadınlar ekonomiye nasıl güç katacak” başlıklı ilk oturumunun konuşmacıları

-Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay,

-GE Türkiye CEO’su ve Genel Müdürü Canan Özsoy,

-Philip Morris /Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren,

-Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık,

-Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı/ARYA Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu Serter Büyükkuşoğlu 

-Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı/ Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger oldu.

Panelin tüm detaylarını 8 Mart tarihli gazetemizde okuyabilirsiniz.

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