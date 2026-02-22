Google Haberler

Kağıthane’de film gibi kaza: Kendi otomobilinin altında kaldı

Kağıthane'de aracıyla geri manevra yapmak isteyen 48 yaşındaki sürücü, aracından düştükten sonra sürücüsüz kalan otomobilinin altında kaldı. Bir süre sonra yeniden hareket eden araç, yerden kalkmaya çalışan sürücüye bir kez daha çarptı. Film gibi anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de geri manevra yapmak isteyen sürücü, dengesini kaybederek düştüğü otomobilinin altında kaldı; yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde aracına binen Savaş D., otomobiliyle geri çıkış yapmak istediği sırada dengesini kaybederek sürücü kapısından yere düştü. Bu sırada hareketini sürdüren araç, kısa süre sonra sürücüsüne çarparak duvara doğru sürükleyip sıkıştırdı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücünün yardımına koştu. Yere düşen sürücü doğrulmaya çalıştığı sırada geri vitesteki araç yeniden hareket ederek sürücüye ve yardımına koşan vatandaşa çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin kalça kırığı ve ayaklarında yaralanma olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın etkisiyle seyir halindeki bir araç ile park halindeki başka bir araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımdaki elektrik panosu da zarar gördü. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Duvar olmasa belki daha kötü olabilirdi"

Mahalle sakinlerinden Veteriner Mustafa Pekgöz, " Olay Kasım ayında gerçekleşti. Yan komşumuz otomatik vites aracını geri vitese alıp çıkarken, o esnada komşusuyla konuşmak istedi. Aracın kapısını açıyor, bir ayağa aracın dışındayken diğer ayağı frende. Frende olan ayağı kayıyor. Araç geri viteste olduğu için geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gitmeyi başlayınca dengesini sağlayamıyor ve düşüyor. Önce geri giden aracın ön tekerleğinin altında kalıyor. Park halindeki araca çarpıyor. Yoldan geçen ve kaldırımda olan bir araca çarpıyor. Ne olduysa geri vitesteki araba ileri doğru gelmeye başlıyor. Araçtan düşen komşumuz kendini toparlamaya çalışırken bu sefer araç yine üzerinden geçiyor. Araç duvara çarparak durabiliyor. Duvar olmasa belki daha kötü olabilirdi. Ona yardım etmek isteyen komşusu da kazayı ucuz atlatıyor. Kalçasında ciddi bir hasar oluştu. Bir buçuk ay evde tedavi gördü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
