Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri

Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan gelen silah sesleri paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’nda silah sesleri duyuldu. Yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda can kaybı olduğunu ifade etti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
