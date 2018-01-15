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Bakan Arslan'dan, Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını açıkladı.
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