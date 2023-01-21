Kapadokya'da bir yılda yaşanan kuraklık aynı açıdan çekilen görsellerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2022 aralık dönemi kuraklık haritasına göre, "şiddetli kurak" görülen iller arasında yer alan Nevşehir'de yaz mevsimini aratmayan günler yaşanıyor.

Uzun yıllar sıcaklık ortalaması verilerine göre, ocak ayında ortalama sıcaklık seviyesinin sıfırın altında olduğu bölgede, mevsim koşulları itibarıyla beyaza bürünmesi gereken turizm merkezlerine gelen turistler kuru zeminle karşılaşıyor.

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde, geçen kış ile bu yıl aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler bölgedeki kuraklığı gözler önüne seriyor.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı konuklar, soğuk ve yağıştan uzak turizm merkezlerinde iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı manzarayı seyrediyor.

ABD'li turist Jamal Alsamarai, AA muhabirine, Kapadokya ziyareti için özellikle kış mevsimini seçtiğini, ancak bölgeye geldiğinde yağışın olmadığını gördüğünü belirterek, "Kapadokya'ya geldiğimde kar görmeyi tercih ederdim. İklim değişikliğinin kuraklığa sebebiyet vermesinden dolayı mutsuzluk duyuyorum. Biran önce kar yağmasını diliyorum." dedi.

Kanada'dan gelen Ubaid Sherwanı ise dünyada sera etkisi ve hava kirliliğinden dolayı küresel ısınmayla karşı karşıya kalındığını anımsatarak, "2 yıl önce yine bu dönemde Kapadokya'ya gelmiştim, kar vardı ve çok soğuktu. Şimdi ise hiç kar görmüyorum." diye konuştu.

"Kar görmemek üzücü"

Bölgeye gelen turistlere gezilerinde eşlik eden turist rehberi Mustafa Suphi Gülgen, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da kar yağışının eşsiz güzellikler oluşturduğunu ancak bu yıl bu manzarayı görememenin üzüntüsünün yaşandığını ifade etti.

Bölgeyi kış döneminde tercih eden turistlerin karsız bir Kapadokya sürprizi ile karşılaştığını aktaran Gülgen, şöyle konuştu:

"Masmavi bir gökyüzü var halbuki biz Kapadokya'da sıcaklığın eksi 10 civarında olmasını bekleriz. Kendi ülkelerinde kar göremeyen yabancı misafirler kar görmeyi umarak buraya geliyor. İklimsel değişiklik dünyanın her yerinde görülebiliyor. Bizi en çok olumsuz etkileyen faktör kuraklık. Kar örtüsünün eski dönemlerde olduğu gibi mart sonuna kadar kalmasını ümit ediyoruz. Kar görmemek üzücü."

Türkiye'nin her mevsimin yaşandığı bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Gülgen, "Misafirlerimiz sıcak havada seyahat etmenin avantajını yaşasa da biz kuraklığın bitmesini ve kar görmeyi istiyoruz. Kapadokya'da kar yağışının ardından peribacaları güzel bir görüntüye sahip oluyor. Hatta biz de misafirlerimize peribacalarının gelinlik giydiğini söylüyoruz. Turistlere biz bölgeyi anlatırken kar topu oynadıklarını görüyorduk. İlerleyen günlerde kar ümidimiz var. İnşallah kar tekrar gelecektir." dedi.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki turist rehberlerinden Soner Menekşe de özellikle tropikal ülkelerde yaşayanlar için kış mevsimine giren Kapadokya'nın daha cazip bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Her yıl bu dönemde bölgeye gelen turistlerin kar topu oynayarak oluşturduğu renkli görüntüleri bu sene göremediklerini anlatan Menekşe, turizmcilerin ve turistlerin kar beklentisi içinde olduğunu da sözlerine ekledi.