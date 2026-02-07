Google Haberler

Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi

Edirne’de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, Kapıkule’de durdurulan bir tırda 240 kilogram skunk ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mutluhan Yıldız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmada, Kapıkule’de durdurulan tırda yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında E.S. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu mücadeleyi, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak için yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu, 12 şirkete kayyum atandı!Bakan Yerlikaya duyurdu, 12 şirkete kayyum atandı!Gündem
Video Haberler
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
İstanbul Boğazı’nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli şüpheliler camları balyozla kırıldılar
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda