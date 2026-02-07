Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmada, Kapıkule’de durdurulan tırda yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında E.S. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu mücadeleyi, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak için yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.