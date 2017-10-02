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Kaplan MT, Endonezya'da gücünü gösterecek

Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek
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