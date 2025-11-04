Google Haberler

Kara sinek istilası vatandaşı bezdirdi! Pencerelerini açamaz hale geldiler

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hacımenteş Mahallesi'nde vatandaşlar kara sinek istilasından şikâyetçi oldu. Köy sakinleri, evlerinin duvarları ve camlarının kara sineklerle kaplandığını belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Köylüler, "Evimize giremiyoruz, cam pencere açamıyoruz. Gün boyu sinekten oturacak yer kalmadı." diyerek durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vatandaşlar, köy yakınlarına bir işletme tarafından dökülen kemre (hayvan gübresi) nedeniyle bu durumun yaşandığını iddia etti.

"Ne ilaçlama var, ne denetim"

Köylüler, Gönen Belediyesi'nin köyde ilaçlama yapmadığını belirterek, Başkan İbrahim Palaz'a da sitem etti. Bir vatandaş, "Bir kere olsun köyümüze gelip hâlimizi sormadı. Her yer sinek içinde, belediyeden kimse ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, işletmenin faaliyetlerinin incelenmesini ve çevreye dökülen kemrelerin denetlenmesini talep etti.

"Sağlık tehlikede"

Vatandaşlar, özellikle çocuklar ve yaşlıların sineklerin yoğunluğu nedeniyle evde dahi zorlandığını belirterek, hem çevre sağlığının hem de insan sağlığının tehdit altında olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
