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Karabük'te orman yangını

Karabük'te dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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