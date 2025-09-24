Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde denize giren Meryem Elmasri kurtarılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Karaburun Sahili’nde meydana geldi. İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Mahmut Rahmet, denize girmek için sahile geldi. Bir süre sonra denize giren Elmasri ve nişanlısı Rahmet, dalgalar arasında kayboldu.

Meyrem Elmasri, kısa sürede kıyıya çıkartılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet dalgalar arasında gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı.

Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet’in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.