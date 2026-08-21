Karadeniz kıyısında alarm: Mühimmat şüphesiyle SAS komandoları sevk edildi
İstanbul Arnavutköy’de Karadeniz kıyısındaki Karaburun sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan geniş kanat açıklığına sahip insansız hava aracı ekipleri alarma geçirdi. Patlayıcı taşıdığı değerlendirilen İHA için bölgeye SAS komandoları sevk edilirken, güvenlik önlemleri altında bulunduğu noktada imha edilmesi kararlaştırıldı. İHA’nın menşei ve kıyıya nasıl ulaştığının teknik incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA