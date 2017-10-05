ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Karadeniz yaylaları kaçak yapılardan temizleniyor

Doğu Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen kaçak yapılar ekipler tarafından yıkılıyor.Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan yaylaların doğal yapısının korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.