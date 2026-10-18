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Karadeniz'de fırtına: Dalgalar 6 metreyi aştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye ulaşırken, balıkçılar denize açılamadı, tekneler güvenli bölgelere çekildi. Polis ve zabıta ekipleri, dev dalgaların tehlike oluşturduğu kıyı kesimlerinde güvenlik önlemi aldı.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu.

İlçede hızı saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı. Dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.

Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri ise deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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