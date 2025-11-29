Karadeniz'de Kaıros ve Vırat isimli iki tankerde patlama!

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

25 personel tahliye edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

VIRAT isimli tanker isabet aldı

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında isabet VIRAT isimli tankerin isabet aldığını gemide bulunan 20 personelin durumunun iyi olduğunu, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Uraloğlu: Çalışmalar koordinasyon içinde yürütülüyor

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 25 personelin durumu iyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, X’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın Novorossiysk limanına seyreden boş KAIROS tankeriyle ilgili açıklama yaptı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

''Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir.''

Kocaeli Valiliğinden açıklama

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği ve gerekli müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.