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Karadeniz'de sel felaketi: Su yüksekliği 4 metreyi gördü

Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 4 metreye kadar çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 4 metreye kadar çıktı.

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da hayatı olumsuz etkileyen sel nedeniyle yollar dereye döndü, araçlar sürüklendi.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, köylerde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.

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