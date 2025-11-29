Google Haberler

Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında dün saldırıya uğrayan yabancı menşeli geminin vurulma anı kameraya yansıdı.

Dün Karadeniz açıklarında seyreden yabancı menşeli bir gemi, henüz kim tarafından gerçekleştirildiği belirlenemeyen bir saldırı sonucu vuruldu. İsabet sonrası gemide yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemiye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle gemideki 25 personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kocaeli Valiliği konuya ilişkin açıklamasında, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide meydana gelen olayda, 25 personel tahliye edilmiş olup sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verdi.

Vurulma anı dron kamerasına yansıdı

Olayın ardından geminin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dron kamerasının kaydettiği görüntülerde geminin isabet almasıyla birlikte alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İstanbul'u gezen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ne hayran kaldı!
İstanbul'u gezen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ne hayran kaldı!
Karadeniz'de Kaıros ve Vırat isimli iki tankerde patlama!
Karadeniz'de Kaıros ve Vırat isimli iki tankerde patlama!
Plajda korku dolu anlar: Tekneleri alev teslim aldı!
Plajda korku dolu anlar: Tekneleri alev teslim aldı!
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı
Esenyurt'ta otele el bombası atıldı
Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi
Gece müzeciliğinde rekor: 554 bin ziyaretçi
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Trabzon kıyılarında köpek balığı alarmı
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Papa 14. Leo, Şişli'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Tayland'daki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 200 araçlık dev hazırlık
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hazırlıklar tamamlandı, İznik halkı Papa 14. Leo'yu bekliyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor! Alevler 4 binada devam ediyor
Hong Kong'daki dev yangında bilanço ağırlaşıyor!