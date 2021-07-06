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Karavanla iş seyahati

Sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına işte böyle çözüm buldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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İzmir'de işleri gereği sık sık şehirler arası seyahat yapan çift, evlerinden uzak kalma sıkıntısına otobüs satın alıp eve dönüştürerek çözüm buldu.

Kalite danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, 6 yıl önce evlendikten sonra Karşıyaka'da yaşamaya başladı.

 

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#Haber #Karavan #Röportaj

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