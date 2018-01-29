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Kardak'ta önleme devriyesi görevi sürüyor

Kardak krizinin 22'nci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir geminin bölgedeki devriye faaliyetleri olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.
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