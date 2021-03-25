Kare ve dikdörtgenden rahatsız oluyorlar

Kapadokya’dan dünyaya yayılan iyilik projesine imza atan turizmci Hasan Kalcı İyi Bir Dünya programında Yasemin Salih'in konuğu oldu.

KEYDER Başkanı Hasan Kalcı, “Biz bu özel çocukların dikdörtgen ve kare şeklindeki her şeyden rahatsız olduğunu fark ettik. Buna kullandıkları masa, odalarının şekli de dahil. Bu yüzden KEYDER’in tüm sınıfları daireseldir” dedi.