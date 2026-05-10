Karnındaki şişliği kabızlık sandı: 22 kiloluk tümör çıktı
İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın ağrısı ve şişlik şikayetlerinin nedeni, yaklaşık 22 kilogram ağırlığında yumurtalık tümörü çıktı. Şikayetlerini uzun süre kabızlığa bağlayarak doktora gitmeyen Samanlı, nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu. Yaklaşık 6 saat süren operasyonla 50 santimetrelik dev kitle alınırken, doktorlar yumurtalık tümörlerinin sinsi ilerlediğine dikkat çekti. Samanlı, "Nefes alamıyordum, taş gibi bir şeydi" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA