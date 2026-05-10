Google Haberler

Karnındaki şişliği kabızlık sandı: 22 kiloluk tümör çıktı

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın ağrısı ve şişlik şikayetlerinin nedeni, yaklaşık 22 kilogram ağırlığında yumurtalık tümörü çıktı. Şikayetlerini uzun süre kabızlığa bağlayarak doktora gitmeyen Samanlı, nefes almakta zorlanınca hastaneye başvurdu. Yaklaşık 6 saat süren operasyonla 50 santimetrelik dev kitle alınırken, doktorlar yumurtalık tümörlerinin sinsi ilerlediğine dikkat çekti. Samanlı, "Nefes alamıyordum, taş gibi bir şeydi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Sürekli gezmek isteyen minik Gökçe sosyal medyada gündem oldu
Sürekli gezmek isteyen minik Gökçe sosyal medyada gündem oldu
Erzurum’da "Tam Buğday Ekmeği" seferberliği başladı
Erzurum’da "Tam Buğday Ekmeği" seferberliği başladı
Markette düşük kar dönemi: Ucuza da satış yapılabiliyor
Markette düşük kar dönemi: Ucuza da satış yapılabiliyor
Mısırlı sunucudan YILDIRIMHAN füzesi için onur duası
Mısırlı sunucudan YILDIRIMHAN füzesi için onur duası
Tatlı yiyip ödeme yapmadan kaçtı iddiası
Tatlı yiyip ödeme yapmadan kaçtı iddiası
TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026 kapsamında İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açıldı
Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına koruyucu bariyer çekildi
Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına koruyucu bariyer çekildi
Cinayet sonrası sosyal medya sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü verdiler
Cinayet sonrası sosyal medya sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü verdiler
Sakarya’da mahalle göle döndü: Vatandaş akrabasını kayıkla kurtardı
Sakarya’da mahalle göle döndü: Vatandaş akrabasını kayıkla kurtardı
Ankara’da dehşet: Yaşlı adamı darp edip parasını gasp etti
Ankara’da dehşet: Yaşlı adamı darp edip parasını gasp etti
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu
Adana’da tehlikeli yıkım: Facia kıl payı atlatıldı
Adana’da tehlikeli yıkım: Facia kıl payı atlatıldı