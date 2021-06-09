"Karpuz fiyatları 10'a Katlıyor, Tüketici Zarar Ediyor"

Dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Bunda küresel ölçekte etkisini hissettiren kuraklık ve salgının etkileri büyük. Ancak Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artış oranı sadece bu etkenlerle açıklanamayacak kadar yüksek. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ceyhun Kuburlu ile birlikte sunduğu Tarım Dünyası programında nakliye ücretlerinin gıda fiyatlarındaki yükselişte önemli bir rolü olduğunu söyledi.

"Bizim ödediğimiz paranın çoğunu ürüne değil, ürünün nakliyesine ödüyoruz" diyen Yıldırım şunları kaydetti: " Karpuz Adana'da tarlada 15 kuruştan alınıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'e getirdiğiniz zaman ciddi bir nakliye masrafı oluyor. Kilosu 1,5-2 liradan tüketiciye satılıyor. Hem üretici hem de tüketici ciddi zarar ediyor."

Kuraklığın gıda fiyatlarındaki etkilerini de değerlendiren Yıldırım, " Biz şu anda daha çok hububat ve bakliyat üzerinde kuraklığın etkilerini konuşuyoruz ancak aşırı sıcaklar olursa meyve ve sebze de bundan etkilenebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hava şartları fiyatları ve piyasayı belirleyecek gibi görünüyor " şeklinde konuştu.

Tarım Dünyası programı her Çarşamba Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında...