Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı

Bolu’nun önemli kış turizmi noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangın faciasının ardından yeni sezona kapılarını açtı. Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan olayın ardından başlayan sezonda, bugün itibarıyla Kartalkaya’da yalnızca 2 otel pist ve tesislerini hizmete sundu.

Bir otel ruhsatını henüz alamadı

Grand Kartal Otel’in bitişiğinde yer alan ve yanan otelin sahiplerinin akrabasına ait olduğu belirtilen otele giden yol, güvenlik gerekçesiyle jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Kayak merkezindeki diğer bir otelin ise yangın güvenlik sistemlerine ilişkin ruhsat sürecinin devam etmesi nedeniyle henüz açılmadığı öğrenildi.

Sezonun ilk günlerinde yapay karla desteklenen pistlerin yaklaşık yüzde 80’i kullanıma hazır hale gelirken, kayak faaliyetleri yeniden başladı. Bölgeye gelen tatilci sayısının da kademeli olarak arttığı gözlendi. Açılan 2 otelin, yangın güvenliği kapsamında yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtildi.