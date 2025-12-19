Kartalkaya’da facianın ardından yeni sezon: Sadece 2 otel kapılarını açtı
Bolu’nun öne çıkan kış turizmi noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi, Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı yangının ardından sezona sınırlı sayıda tesisle girdi. Bugün itibarıyla bölgede yalnızca 2 otelin hizmet vermeye başladığı belirtilirken, kayak pistlerinin yaklaşık yüzde 80’inin kullanıma hazır olduğu ifade edildi. Sezonun ilk günlerinde tatilcilerin Kartalkaya’ya gelmeye başladığı görüldü.
Bolu’nun önemli kış turizmi noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangın faciasının ardından yeni sezona kapılarını açtı. Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan olayın ardından başlayan sezonda, bugün itibarıyla Kartalkaya’da yalnızca 2 otel pist ve tesislerini hizmete sundu.
Bir otel ruhsatını henüz alamadı
Grand Kartal Otel’in bitişiğinde yer alan ve yanan otelin sahiplerinin akrabasına ait olduğu belirtilen otele giden yol, güvenlik gerekçesiyle jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Kayak merkezindeki diğer bir otelin ise yangın güvenlik sistemlerine ilişkin ruhsat sürecinin devam etmesi nedeniyle henüz açılmadığı öğrenildi.
Sezonun ilk günlerinde yapay karla desteklenen pistlerin yaklaşık yüzde 80’i kullanıma hazır hale gelirken, kayak faaliyetleri yeniden başladı. Bölgeye gelen tatilci sayısının da kademeli olarak arttığı gözlendi. Açılan 2 otelin, yangın güvenliği kapsamında yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtildi.