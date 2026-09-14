Kaş'ta orman yangını çıktı: Ekipler seferber oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA