Kastamonu'da heyelan: İnebolu-Doğanyurt-Cide karayolu kapandı

Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Cide–İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Kastamonu’da etkili olan sağanak sonrası Cide–İnebolu kara yolunda yaklaşık 50 metrelik çökme meydana geldi.

Cide-İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.

Heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
