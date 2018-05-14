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"Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır"

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki protestolara kanlı müdahalesine ilişkin Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur. Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır." açıklamasını yaptı.
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