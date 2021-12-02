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  4. Kavcıoğlu’nun kritik toplantıdaki mesajları ne anlama geliyor? | Nilüfer Sezgin ile Piyasa Yorumu

Kavcıoğlu’nun kritik toplantıdaki mesajları ne anlama geliyor? | Nilüfer Sezgin ile Piyasa Yorumu

TCMB yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara yapılan sunumda faiz, dolar, ve mevcut para politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara yapılan sunumda faiz, dolar, ve mevcut para politikasına ilişkin önemli mesajlar verildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarını İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

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