Google Haberler

Kayıp anne ve oğlundan kahreden haber: Birbirlerine 200 metre mesafede bulundular

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür aranan Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın bulunduğu bölgeye yaklaşık 200 metre mesafede ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir arama çalışması yürütüyordu.

Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın
Van'da 5 bin yıllık arpa, fırın ve ezgi taşları bulundu
Van'da 5 bin yıllık arpa, fırın ve ezgi taşları bulundu
“Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları başladı: 81 ilde 500 bin konut yapılacak
“Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları başladı
Ahmed eş-Şara, 8 yıl önce peşinde olan komutanlarla basketbol oynadı
Başına ödül konan eş-Şara, ABD'li komutanlarla basketbol oynadı
AVM’lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun: Nefes kesen operasyon kamerada
AVM’lerde “deneme kabini” hırsızlığı: 1 milyonluk vurgun
Korkunç ihmalin görüntüsü: 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları
Korkunç ihmalin görüntüsü: 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları
Kocaeli'de facia! Parfüm imalathanesinde 6 kişi can verdi
Kocaeli'de facia! Parfüm imalathanesinde 6 kişi can verdi
Müşterinin seçtiği ürünü değiştiren engelli pazarcıya soruşturma
Müşterinin seçtiği ürünü değiştiren engelli pazarcıya soruşturma
Bakanlık açıkladı: 35 günlük Afrika aslanı ele geçirildi
Bakanlık açıkladı: 35 günlük Afrika aslanı ele geçirildi
Sosyal medya fenomenini sopalarla dövdüler
Sosyal medya fenomenini sopalarla dövdüler