Kazdağları'nda orman yangını: 9 uçak 6 helikopterle müdahale ediliyor

Saat 14.00 sularında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde yangın çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangının zeytinliklerin yanısıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere havadan 9 Uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi.

Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.