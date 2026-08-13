Google Haberler

Kazdağları'nda orman yangını: 9 uçak 6 helikopterle müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere 9 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Saat 14.00 sularında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde yangın çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangının zeytinliklerin yanısıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere havadan 9 Uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi.
Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in yeni ekiplerini kabul etti
Fethiye'de can pazarı: Gezi teknesi alev aldı, 115 kişi denize atladı
Fethiye'de can pazarı: Tekne alev aldı, 115 kişi denize atladı
27 yıl sonra bir ilk: Avrupa’da tam Güneş tutulması büyüledi
27 yıl sonra bir ilk: Avrupa’da tam Güneş tutulması büyüledi
Jandarma her yerde arıyordu: Babasının evinde saklandığı yer şaşırttı
Jandarma her yerde arıyordu: Babasının evinde saklandığı yer şaşırttı
Havuzda korku dolu anlar: Görevli saniyeler içinde yetişti
Havuzda korku dolu anlar: Görevli saniyeler içinde yetişti
Yalova'da eğitim uçağı düştü
Yalova'da eğitim uçağı düştü
Sıcaklar satışları artırdı: Vatandaş serinlemek için karpuza yöneldi
Sıcaklar satışları artırdı: Vatandaş serinlemek için karpuza yöneldi
Erzurum’da 9 günlük festival maratonu başlıyor: Yüzlerce etkinlik düzenlenecek
Erzurum’da 9 günlük festival maratonu başlıyor: Yüzlerce etkinlik düzenlenecek
5 yıl önce sel felaketiyle yıkılmıştı! Bakan Kurum Bozkurt'un son halini paylaştı
5 yıl önce sel vurmuştu! Bozkurt'un son hali görüntülendi
Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
Ankara'da drift operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Ankara'da drift operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi
Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi