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Kerem Kılıçdaroğlu yemin etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlamasının ardından yemin etti.
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