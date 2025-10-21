Google Haberler

Kerkenes kazıları Anadolu'daki Türk tarihini 2 bin 600 yıl öncesine taşıdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyünde yer alan Kerkenes Harabeleri'nde süren kazılar Anadolu'na bilinen Türk tarihini 2 bin 600 yıl öncesine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Geleceğe Miras' projesi çerçevesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleşen kazı çalışmalarında Prof. Dr. Şevket Dönmez Kazı Koordinatörü olarak yer alıyor.

Kazı çalışmalarının tamamlandığı günde tarihe ışık tutacak nitelikte çarpıcı açıklamalar yapan Dönmez, bölgenin Türk tarihi açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

