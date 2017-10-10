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Kılıçdaroğlu: ABD'nin aldığı karar çok ağır

Partisinin grup toplantısında ABD ile yaşanan vize krizine değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "ABD'nin aldığı karar çok ağır ve yanlış. Her iki ülkenin de sağduyulu davranması lazım" dedi.
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